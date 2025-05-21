Минцифры предложило тариф для коммерческих компаний за запросы в электронное правительство

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Минцифры РФ подготовило проект постановления, устанавливающего размер платы коммерческих компаний за использование инфраструктуры электронного правительства (ИЭП). Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

В декабре 2024 года был принят закон, предусматривающий возможность взимания платы с организаций за использование ИЭП. Согласно закону, порядок взимания и размер платы устанавливаются правительством РФ.

Подготовленным проектом постановления предложено установить плату для коммерческих компаний в размере 4,94 рубля за один запрос. Оплата будет производиться раз в квартал.

"При определении стоимости запроса мы проанализировали нагрузку на инфраструктуру электронного правительства и исходим из потребности в финансировании мероприятий по развитию и сопровождению информационных систем, используемых при предоставлении государственных услуг, для обеспечения их бесперебойной и эффективной работы", - пояснили журналистам в Минцифры.

В министерстве подчеркнули, что с обычных граждан и организаций, получающих услуги, плата взиматься не будет. "Планируемый к принятию акт касается только тех компаний, которые для оказания услуг своим клиентам обмениваются сведениями с ИЭП", - уточнили там.

Идею взимания платы Минцифры объясняет тем, что коммерческие организации, стремясь к повышению качества оказания своих услуг, активно запрашивают данные посредством ИЭП, и количество запросов от них постоянно растет.

"Компании обращаются к ИЭП для оказания услуг гражданам и юрлицам. Например, банки запрашивают данные о штрафах клиентов, чтобы они могли оплатить их прямо в банковском приложении. Страховые компании упрощают оформление продуктов, позволяя гражданам делиться информацией из цифрового профиля вместо ручного заполнения множества полей", - уточнили в Минцифры.

"Дополнительные средства пойдут на расширение возможностей ИЭП, повышение скорости предоставления данных и безопасности. Таким образом, у компаний появится больше возможностей для развития их сервисов", - добавили в министерстве.