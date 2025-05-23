Шадаев объяснил введение платы для бизнеса за запросы в электронное правительство

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Введение платы для коммерческих компаний за использование инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) поможет снизить нагрузку на эту систему, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

"Введение платы - это способ борьбы с неконтролируемым ростом запросов банков. Трафик увеличился за последние три года в три раза. И сейчас составляет 30 млрд запросов в СМЭВе (системе межведомственного электронного взаимодействия - ИФ) в год", - сказал Шадаев журналистам в пятницу.

По его словам, "резкий рост нагрузки со стороны банков создает необходимость постоянно доумощнять инфраструктуру СМЭВ за счет бюджетных средств".

СМЭВ входит в ИЭП.

Проект постановления, устанавливающего размер платы коммерческих компаний за использование ИЭП, Минцифры опубликовало 21 мая.

В декабре 2024 года был принят закон, предусматривающий возможность взимания платы с организаций за использование ИЭП. По этому закону, порядок взимания и размер платы устанавливает правительство.

Подготовленным проектом постановления предложено установить плату для коммерческих компаний в размере 4,94 рубля за один запрос. Оплата будет производиться раз в квартал.

В пресс-службе Минцифры тогда подчеркнули, что с обычных граждан и организаций, получающих услуги, плата взиматься не будет. "Планируемый к принятию акт касается только тех компаний, которые для оказания услуг своим клиентам обмениваются сведениями с ИЭП", - уточнили там.

"Дополнительные средства пойдут на расширение возможностей ИЭП, повышение скорости предоставления данных и безопасности. Таким образом, у компаний появится больше возможностей для развития их сервисов", - добавили тогда в министерстве.