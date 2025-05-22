Глава РФПИ Дмитриев заявил об интересе больших компаний из Китая к России

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Динамика наблюдается в бизнес-сотрудничестве Москвы и Пекина, идет активный диалог об инвестициях больших китайских компаний в Россию, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

"Мы абсолютно точно видим динамику, мы идем по нашим планам вместе с китайскими партнерами. У нас очень активно развивается диалог и по импорту, и по работе с российскими брендами, и по инвестициям больших китайских компаний в Россию", - заявил Дмитриев в беседе с изданием.

Китайский бизнес традиционно вкладывается в химические производства, инфраструктурное строительство, добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство и машиностроение, отмечается в публикации.

При этом в министерстве экономического развития РФ газете уточнили, что страны успешно находят и новые области для совместной инвестиционной деятельности.

"Появляются новые точки роста российско-китайской инвестиционной кооперации. Реализуются инициативы, направленные на развитие электронных коммерческих платформ и электромобильного транспорта", - пояснили в ведомстве.