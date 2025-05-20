Минфин надеется на выход указа о гарантиях по новым инвестициям нерезидентов в ближайшие месяцы

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Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президентский указ о гарантиях для новых вложений нерезидентов на российском фондовом рынке в целом согласован и может быть опубликован в ближайшие несколько месяцев, заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков.

"Документ готов. Мы надеемся, что он в скором времени выйдет. Понятно, что мы не можем полностью контролировать документооборот, но в целом он со всеми согласован. Будем надеяться на его выход", - сказал Чебесков журналистам в кулуарах "Альфа-Саммита".

На вопрос о примерных сроках он ответил: "Я думаю, что в ближайшие пару месяцев".

"Там речь идет о том, что те инвесторы, в первую очередь - портфельные инвесторы, которые инвестируют в российский рынок ценных бумаг, у них будет гарантирована возможность вывода этих средств, без всяких счетов "С" (на которых заблокированы "старые", досанкционные активы резидентов недружественных юрисдикций - ИФ), без ограничений. Вне зависимости от страны происхождения инвестора", - отметил замминистра.

На вопрос, начнет ли указ действовать с момента публикации, Чебесков сказал: "Я сейчас не могу за финальный документ отвечать, понятно, что всегда могут быть какие-то изменения, но в целом - да".

О том, что Минфин и Банк России подготовили проект указа президента, который гарантирует новым иностранным инвесторам возможность вывода их вложений, стало известно в декабре 2024 года. "Мы считаем, что не является фантастикой, что на российский рынок могут прийти иностранные инвесторы. Мы прекрасно знаем, и те, кто давно работает на финансовом рынке, что, вопреки всему, жадность побеждает все остальное. И высокий уровень доходности, который можно здесь получить, безусловно, приведет к тому, что в случае, когда регуляторная среда будет такая, что люди будут уверены, что они смогут безопасно свои деньги в тот момент, когда они захотят, вывести, то я уверен, что у нас приток иностранных инвестиций будет", - говорил тогда замминистра финансов Алексей Моисеев.

Предполагалось, что меры будут распространяться на инвесторов, вне зависимости от того, из какой они юрисдикции. "Смысл такой, что если новый нерезидент, причем неважно, из дружественной или недружественной, приходит вкладывать деньги на наш фондовый рынок - мы не говорим здесь про прямые инвестиции, это именно портфельные инвестиции, - то на них не распространять все нормы указов, которые ограничивают выход из России нерезидентов, которые были по состоянию на март 2022 года", - пояснял Моисеев.

Глава департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев в феврале говорил, что документ находится в финальной стадии согласования.

Позднее Моисеев отмечал, что согласованию мер по либерализации ограничений препятствуют новые инициативы по незаконному использованию активов РФ, замороженных на Западе.