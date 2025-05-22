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В Туле оцепили часть улицы, где найдены опасные обломки БПЛА

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Туле обломки БПЛА упали рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом "Оружейник" на улице Кутузова, сообщил в Telegram губернатор области Дмитрий Миляев.

"Предположительно, одна из частей может содержать взрывчатые вещества. На месте работают оперативные службы", - написал он.

Из соображений безопасности участок улицы Кутузова от улицы Рихарда Зорге до Загородного проезда оцеплен оперативными службами.

Ранее Миляев сообщал, что на город была совершена массированная атака беспилотников и легко ранены два человека.

"Один из дронов врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе города Тулы. Также в результате падения обломков БПЛА повреждения получили жилые и нежилые здания еще по ряду адресов в областной столице", - уточнял губернатор.

Прокуратура Тульской области взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА.

"Сегодня Тульская область и город Тула пострадали от атаки беспилотных летательных аппаратов, есть пострадавшие, повреждены частный и многоквартирные дома. Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного реагирования", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Для оперативного приема и оказания правовой помощи в прокуратуре организована "горячая линия".

"По указанию и.о.прокурора Тульской области Михаила Можаева, работники органов прокуратуры осуществляют личный контроль за ситуацией на местах", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Тульская область Тула Дмитрий Миляев
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