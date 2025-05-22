Два человека получили ранения в результате налета беспилотников на Тульскую область

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о массированной атаке дронов на территорию региона, пострадали два мирных жителя, повреждена гражданская инфраструктура.

"Продолжается массированный налет вражеских беспилотников на Тульскую область. Дежурные средства ПВО Минобороны России отражают уже десятую волну воздушной атаки", - написал Миляев в своем телеграм-канале в четверг.

По его информации, жертв нет; ранения легкой степени получили два человека, им оказана медицинская помощь.

"Один из дронов врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе города Тулы. Также в результате падения обломков БПЛА повреждения получили жилые и нежилые здания еще по ряду адресов в областной столице", - добавил губернатор.

Информация уточняется, оперативные службы работают на месте.