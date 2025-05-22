Матвиенко заявила о заинтересованности России в расширении отношений с ОАЭ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в расширении сотрудничества с ОАЭ, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Бен Гоббашем Саидом Гоббашем.

"Постоянные контакты с лидерами наших государств, регулярные встречи на уровне правительств, парламента, деловых кругов подчеркивают особый дружеский характер наших отношений. Мы заинтересованы их развивать, расширять и углублять", - сказала Матвиенко в четверг на "полях" XI Невского экологического конгресса в Петербурге.

Она добавила, что между президентами стран сложились особые доверительные отношения, в мае у них состоялся телефонный разговор.

"Наш президент поблагодарил президента Объединенных Арабских Эмиратов за содействие в организации обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Мы благодарны за эти и последующие усилия", - сообщила председатель Совета Федерации.