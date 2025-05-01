Лидеры РФ и ОАЭ обсудили по телефону двусторонние отношения и тему Украины

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля.

"Лидеры выразили удовлетворение достигнутым уровнем российско-эмиратских отношений, которые носят стратегический характер и успешно развиваются в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Столь тесное сотрудничество позволяет вести диалог даже по весьма чувствительным международным вопросам", - говорится в сообщении.

"Владимир Путин высоко оценил оказываемое Эмиратами содействие в организации обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. В частности, благодаря усилиям эмиратской стороны в канун Пасхи (19 апреля) на Родину смогли вернуться 246 российских военнослужащих", - отмечается в сообщении.

Мухаммед Аль Нахайян поздравил Владимира Путина и российский народ с предстоящим 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.