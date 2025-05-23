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Восемь человек пострадали из-за падения обломков БПЛА в промзоне в Ельце

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о восьми пострадавших в промышленной зоне Ельца из-за падения беспилотников, утечки опасных веществ после пожара нет.

"В результате падения БПЛА и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца пострадали 8 человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал в своем телеграм-канале липецкий губернатор Игорь Артамонов.

Кроме того, он опроверг сообщения об утечке опасных веществ.

Глава региона добавил, что обломки БПЛА также упали на крышу, жильцов эвакуировали, никто не пострадал. На месте происшествия взрывотехники и экстренные службы.

"Над городом продолжают работать системы радиоэлектронной борьбы и ПВО. Оставайтесь в безопасных местах и не подходите к окнам", - призвал Артамонов.

Липецкая область Елец промзона БПЛА пострадавшие
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