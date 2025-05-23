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В Ельце 20 квартир повреждено после падения обломков БПЛА на жилой дом

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о повреждении 20 квартир из-за падения обломков БПЛА на жилой дом в Ельце.

"Предварительно установлено, что повреждения получили 20 квартир, одна из них пострадала больше других. Крыша и окна требуют восстановления", - написал Артамонов в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что мужчину, проживающего в наиболее поврежденной квартире, осколки не задели.

Ранее сообщалось о падении обломков беспилотников в промзоне Ельца, начался пожар, пострадали восемь человек. Также повреждения получил жилой дом, жильцов эвакуировали.

Липецкая область Елец БПЛА жилой дом
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