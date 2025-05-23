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Агростраховщики начали прием заявок о возмещении убытков из-за заморозков

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российские агростраховщики в регионах ЧС начали принимать заявления о возмещении убытков от хозяйств пострадавших в связи с гибелью посевов из-за майских заморозков, сообщает Национальный союз агростраховщиков (НСА).

Вопросы урегулирования убытков в связи со сложившейся ситуацией и объявлением ЧС из-за неблагоприятных погодных факторов в трех регионах обсуждались 22 мая на совещании у первого замминистра сельского хозяйства Елены Фастовой.

Главной темой совещания стала организация и контроль за урегулированием убытков аграриев в регионах, в которых ввели ЧС в связи с заморозками: в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. Фастова на совещании отметила "необходимость тщательного и оперативного подхода к урегулированию убытков аграриев".

На совещании "принято решение о проведении отдельного обсуждения вопросов оперативного реагирования и взаимодействия с системой агрострахования при ЧС с региональными органами АПК", сообщает НСА.

"Согласно поступившим на текущий момент данным, в этом году негативное влияние заморозков оказалось значительно меньше по масштабу, чем годом ранее. Оценка поступивших на 22 мая от аграриев единичных уведомлений о наступлении убытков показывает, что площадь возможных повреждений несущественна", - объяснил президент НСА Корней Биждов.

К 30 апреля аграриями были заключены договоры страхования 1,9 млн га под озимыми, яровыми и многолетними сельхозкультурами.

Кроме того, Фастова обсудила с участниками мероприятия вопросы применения новой нормативной базы в части организации страхования садовых культур и другие вопросы, в частности, связанные с субсидированием договоров агрострахования. Эти темы будут отдельно рассмотрены на расширенных совещаниях с участием представителей регионов.

В совещании приняли участие представители Минсельхоза, в том числе замдиректора департамента научно-технологической политики и образования ведомства Марина Захарова, замдиректора "Агентства по сопровождению программ государственной поддержки агропромышленного комплекса" Зоряна Стойко, представители НСА, отмечает в сообщении союз.

О ситуации с урегулированием убытков в связи с заморозками сообщили на встрече в Минсельхозе руководители профильных направлений компаний "РСХБ-Страхование", "АльфаСтрахование", "Росгосстрах" и "Согласие". На ней присутствовали также представители компаний "Энергогарант", "Сбербанк Страхование", "Абсолют Страхование", "Ингосстрах".

Минсельхоз РСХБ Елена Фастова Корней Биждов
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