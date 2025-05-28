В Литве из-за весенних заморозков погибло 50-90% урожая сельхозукльтур

В стране объявлена экстремальная ситуация

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства Литвы и органы власти местного самоуправления предварительно оценивают гибель урожая сельскохозяйственных культур от весенних заморозков в 50-90%, в некоторых районах погибло до 100% урожая ягод и фруктов. Об этом сообщило правительство страны.

Правительство решило экстремальную ситуацию государственного уровня в связи с убытками фермеров из-за заморозков.

"Объявление экстремальной ситуации государственного уровня создаст более благоприятные условия для переговоров с Европейской комиссией о возможности компенсации понесенных убытков", - сказал глава Минсельхоза Игнас Хофманас на заседании кабмина.