Президент России подписал закон об уточнении порядка проведения выборов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, уточняющий положения избирательного законодательства в России, закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом предусмотрена возможность граждан голосовать с использованием бумажного бюллетеня при проведении электронного голосования.

Согласно действующему законодательству, при использовании бумажных бюллетеней может проводиться электронное голосование. В варианте первого чтения в законопроекте допускалось и бумажное голосование, но по решению избирательной комиссии.

Схема

Закон изменяет периодичность уточнения схемы одномандатных округов на выборах депутатов Госдумы. Сейчас она утверждается раз в 10 лет, но "с учетом динамики изменения численности избирателей в различных регионах", предлагается сократить этот срок - раз в пять лет, сказал ранее заместитель председателя комитета по госстроительству и законодательству, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин.

Сведения

Закон оптимизирует формат информирования избирателей, исключая необходимость изготовления в большом количестве печатных информационных материалов, "которые, как правило, остаются невостребованными".

Согласно закону, на выборах депутатов Госдумы сведения о доходах и имуществе кандидатов, включенных в федеральные списки кандидатов, а также информацию о выявленных фактах недостоверности таких сведений, предлагается размещать только на сайте Центризбиркома. При этом объем сведений имущественного характера, размещаемых в Интернете и на информационном стенде, будет устанавливаться Центризбиркомом.

Закон закрепляет правило, согласно которому избиратель получает только один бюллетень взамен испорченного. Если избиратель повторно обращается с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного, то решение о выдаче такого бюллетеня принимается участковой комиссией. Такие изменения позволят комиссии, рассмотрев все обстоятельства, принять мотивированное решение об обоснованности такой просьбы, чтобы не допустить умышленную порчу бюллетеней, отмечается в документе.

Кроме того, устанавливается право на однократное обжалование решений избиркомов о признании кандидата утратившим статус кандидата в вышестоящую избирательную комиссию. Сейчас такой порядок уже действует в части обжалования отказа в регистрации кандидата.

Пожертвования

Закон изменяет установленную сейчас конкретную цифру максимальной общей суммы ежегодных пожертвований, полученных партией и ее региональными отделениями. Сейчас она не должна превышать 4,33 млрд рублей. Закон указывает, что такая сумма не должна быть выше суммы допустимых ежегодных пожертвований всем региональным отделениям партии.

Кроме того, в законе вводится норма о минимальном размере добровольных пожертвований граждан и юрлиц в избирательные фонды - он должен быть 3% от величины прожиточного минимума.

Согласно закону, дополнительные выборы депутатов Госдумы не назначаются и не проводятся в год, предшествующий году проведения основных выборов.

Кроме того, закон предусматривает, что граждане России, проживающие за рубежом, на выборах в Госдуму смогут голосовать только по партийным спискам и не смогут голосовать по одномандатным округам. Предусматривается возможность дистанционного открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов.

Вводится запрет на внесение пожертвований политическим партиям от российских юридических лиц, учрежденных иностранными агентами, и лиц, сведения о которых включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации.

Закон закрепляет возможность для представителей избирательных комиссий и Минюста беспрепятственно осуществлять фотосъемку и видеозапись мероприятий по выдвижению кандидатов, проводимых политическими партиями, их региональными отделениями и иными структурными подразделениями. Закон уточняет порядок проведения фото- и видеосъемки на участках в воинских частях.