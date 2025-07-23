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В Москве в сентябре откроют 14 экстерриториальных участков для выборов губернаторов

Приезжие и арестованные граждане смогут там проголосовать электронно, в СИЗО будет возможность и получить бумажный бюллетень

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Избирательные комиссии регионов, где в сентябре пройдут выборы губернаторов, образуют в Москве 14 экстерриториальных избирательных участков, сообщил на заседании Центризбиркома зампредседателя комиссии Николай Булаев.

Экстерриториальные избирательные участки создаются в Москве для голосования двух категорий граждан.

"Первая категория граждан - это граждане, которые находятся в Москве в силу разных обстоятельств: кто-то уехал к родственникам (...), на работу, в командировки", - сказал Булаев.

Вторая категория граждан - это те, кто находится в СИЗО.

Голосовать эти граждане смогут электронно на 14 экстерриториальных участках в столице. Для этого будут использоваться два вида комплексов электронного голосования (КЭГ): стационарные для голосования в помещениях, а также переносные для голосования в СИЗО. Те граждане, которые находятся не в СИЗО, смогут подать заявления для участия в голосовании на экстерриториальном избирательном участке через портал Госуслуг. Те, кто находится в СИЗО, смогут подать заявления на бумажном носителе.

Центризбирком внес соответствующее дополнение в Положение об особенностях подготовки и проведения голосования на избирательных участках за пределами территории субъекта Федерации, где избиратели обладают активным избирательным правом.

В сентябре 2025 года в 81 регионе пройдет более 5 тысяч избирательных кампаний. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Запланированы выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 регионов.

Николай Булаев СИЗО Центризбирком Москва
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