В Крыму введут режим ЧС после заморозков и засухи

Архивное фото Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Власти Крыма намерены объявить в Крыму режим ЧС из-за пагубного влияния весенних заморозков и засушливой погоды на будущий урожай сельхозпродукции, сообщил глава Минсельхоза республики Денис Кратюк в прямом эфире на странице министерства во "ВКонтакте".

"Работа ведется по введению режима ЧС. (...) У нас два климатических фактора сложатся в единый ЧС - ранневесенние заморозки и серьезная почвенная атмосферная засуха, которая подтвердилась уже однозначно. Сейчас собираем информацию от Гидрометцентра, работают районные комиссии", - сказал он.

По его словам, режим ЧС необходимо ввести, чтобы задействовать механизмы финансовой поддержки аграриев, пролонгировать лизинговые платежи и скорректировать работу с кредитами.

В апреле и мае в Крыму объявляли штормовое предупреждение из-за утренних и ночных заморозков, в середине апреля на полуострове выпадал снег, а март был жарким и засушливым. Кроме того, добавил министр, за осень, зиму и весну выпало недостаточное количество осадков.

"Весенняя аномальная температура в марте (до плюс 28 градусов), сменившаяся в апреле резким понижением температур с последующими заморозками от минус 4 до минус 9 градусов в период формирования соцветий и глазков плодовых культур и винограда негативно сказалось на физиологии плодовых культур. Дефицит осадков обусловил понижение запасов продуктивной влаги (менее 20 мм)", - добавил министр.

Снижение сбора винограда планируется до 15-18%, овощей открытого грунта - около 18% по сравнению с показателями прошлого года. Весенними заморозками повреждены 3,2 тысячи га (по данным Крымстата, в республике по итогам 2024 года общая площадь садов составила 16,6 тысячи га) садов в Крыму, из которых яблони - 1,3 тысячи га, среди виноградников потери зафиксированы на площади 3 тысячи га (из 22,8 тысячи га).

Подсчет ущерба, нанесенного непогодой зерновым культурам, еще ведется, добавил министр. На данный момент известно, что на площади более 28 тысяч га (общая посевная площадь - около 540 тысяч га) ожидается явное снижение или гибель урожая.

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