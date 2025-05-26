Площадь виноградников в СКФО к 2030 году планируется увеличить на 26%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Площадь виноградных насаждений в регионах Северо-Кавказского федерального округа, на который приходится почти половина сбора винограда в России, к 2030 году планируется увеличить на 26%, сообщил на Кавказском инвестиционном форуме куратор по разработке стратегии развития АПК в СКФО федерального Минсельхоза Владимир Чугунов.

"Прирост площади виноградных насаждений к 2030 году запланирован на 26%", - сказал Чугунов.

Как сказано в его презентации, в 2025 году площадь виноградных насаждений составляет 40,4 тысячи га, к 2030 году планируется увеличить до 51,1 тысячи га. Виноградные насаждения в плодоносящем возрасте в нынешнем году занимают 27,3 тысячи га, к 2030 году намечено увеличить их площадь до 39,3 тысячи га. Валовый сбор винограда в 2025 году ожидается 339,6 тысячи тонн, к 2030 году его планируется увеличить на 28%, до 433,3 тысячи тонн.

Он напомнил, что в 2024 году валовый сбор винограда на Северном Кавказе составил 47% от общего показателя по России.

Кроме того, в регионах СКФО к 2030 году планируется увеличить производство плодов и ягод до 1,6 млн тонн.

"В соответствии с планами, ожидается увеличение объема производства плодов и ягод к 2030 году по сравнению с 2021 годом с 452 тысяч тонн до 1,6 млн тонн, 92% которых - яблоки", - сказал Чугунов.

По его данным, производство плодово-ягодной продукции является самым динамично растущим направлением растениеводства на Северном Кавказе.

"Плановые показатели регионов Северного Кавказа по производству плодов позволят достичь уровня самообеспеченности яблоками по России не позднее 2028 года", - пояснил Чугунов.

По его словам, также осуществляется переход на сады суперинтенсивного типа. В 2024 году доля таких садов составляла около 50%. В 2030 году запланировано увеличить ее до 63%.

Чугунов отметил, что, несмотря на высокий темп перехода на интенсивное садоводство, сохраняется высокая обеспеченность собственным посадочным материалом. Для поддержки интенсивных методов садоводства внедряется дифференцированный подход при расчете субсидий в зависимости от плотности посадки многолетних насаждений.

"Расчетный коэффициент средств при закладке насаждения свыше 2,5 тысяч деревьев на 1 га будет в 4 раза превышать коэффициент по сравнению с насаждениями меньшей плотностью", - сказал Чугунов.

На территории Северного Кавказа действует 9 селекционно-семеноводческих центров общей максимальной мощностью производства немногим более 96 тысяч тонн различных видов семян.