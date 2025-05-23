Президент РФ заявил, что нужно уделить особое внимание перспективным образцам вооружений

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Россия должна быть готова к сильной конкуренции, разворачивающейся в мире вокруг перспективных образцов вооружений, включая беспилотники, лазерные комплексы, системы управления войсками с искусственным интеллектом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наряду с традиционными образцами вооружения особое внимание следует уделить перспективным образцам, которые нужны и нашим Вооружённым силам и имеют потенциал для экспорта, в том числе роботизированные воздушные, наземные, морские и подводные аппараты, лазерные комплексы, системы управления войсками, в которых применяются технологии искусственного интеллекта", - сказал он на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

"За такой техникой - будущее глобального рынка вооружений, здесь развернется - уже сейчас разворачивается - сильная конкуренция, к которой мы должны быть готовы", - добавил Путин.

Оборонно-промышленный комплекс продолжает работать в усиленном режиме, заявил президент РФ.

"Оборонно-промышленный комплекс продолжает работать в сильном режиме, практически, по всей номенклатуре выпускаемой продукции. И ключевая, первоочередная задача, неизменна: это обеспечение всем необходимым подразделений, частей участвующих в специальной военной операции", - сказал Путин.