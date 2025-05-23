Путин поручил оказать дополнительную господдержку развитию потенциала ВТС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос дополнительной господдержки дальнейшего развития потенциала военно-технического сотрудничества России с другими странами.

"Уверен, что у нас есть значительный потенциал роста по всем направлениям военно-технического сотрудничества. Ранее принятые экономические, финансовые, организационные и другие решения доказали свою эффективность", - сказал он на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Путин подчеркнул, что "останавливаться на достигнутом, конечно же, нельзя, и потому нужен дополнительный комплекс мер государственной поддержки, который позволит и дальше развивать этот потенциал".

"Прошу правительство проработать этот вопрос. Разумеется, в увязке с идущей сейчас модернизацией оборонно-промышленного комплекса", - добавил он.