Группировка "Восток" продвигается вглубь обороны ВСУ, "Южная" заняла более выгодные рубежи

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об улучшении позиций на ряде направлений в зоне специальной военной операции, за сутки армия Украины потеряла более 1,1 тыс. военнослужащих.

"В ходе ведения активных боевых действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Берестов, Катериновка, Ступочки, Заря и Часов Яр", - заявил представитель группировки Евгений Третьяков.

По его словам, потери украинской армии за сутки составили: до 260 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, пять артиллерийских орудий, станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев сообщил, что подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Комара, Гуляйполя, Отрадного и Новополь", - сказал он.

По информации Гордеева, в течение суток потери ВСУ составили: более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины MaxxPro, шесть автомобилей, буксируемая гаубица, станция радиоэлектронной борьбы и 12 пунктов управления дронами.

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма заявил, что подразделения группировки при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли удары по четырем бригадам ВСУ в районах Карповки, Грушовки, Соболевки и Петропавловки.

"Расчетами противовоздушной обороны уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. За сутки ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины "Казак" и HMMWV, 15 автомобилей и роботизированную платформу", - сказал Бигма.

Он также заявил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены: самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 13 минометных расчетов, 42 пункта управления беспилотниками, шесть станций спутниковой связи Starlink и два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Представитель группировки "Север" Ярослав Якимкин сообщил, что группировка нанесла поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ в районах Мирополья, Владимировки, Павловки, Рыжовки и Яблоновки.

"Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - сказал он.

Начальника пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук заявил, что за сутки подразделения группировки нанесли удары по трем бригадам ВСУ в районах Ульяновки, Новосерегеевки, Алексеевки, Димитрова и Николаевки.

"Потери противника составили до 240 военнослужащих, девять боевых бронированных машин и артиллерийское орудие", - сообщил Савчук.

Представитель группировка войск "Днепр" Роман Кодрян сообщил, что группировка нанесла поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Павловки, Тягинки, Садовой и Антоновки.

По его словам, потери украинской армии за сутки составили: до 95 военнослужащих, танк, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.