Группировка "Восток" продвигается вглубь обороны ВСУ, "Центр" и "Южная" улучшили позиции

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что группировка войск "Восток" продолжает продвижение вглубь обороны ВСУ в зоне специальной военной операции, группировки "Центр" и "Южная" за сутки улучшили положение.

"Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и бригады морской пехоты в районах Комара, Темировки, Гуляйполя и Новополя", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

По его данным, за сутки в зоне ответственности группировки армия Украины потеряла до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, артиллерийское орудие и два склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук сообщил, что подразделения группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии Украины в районах Петровского, Попова Яра, Ульяновки, Новоалександровки, Алексеевки, Богдановки, Владимировки, Новосергеевки, Новониколаевки и Новоэкономического.

Он заявил, что за сутки на данном направлении потеряли до 440 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения "Южной" группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли удары по подразделениям пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Северск, Нелеповка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Серебрянка и Константиновка, сообщил представитель группировки Евгений Третьяков.

По его словам, потери украинских сил за сутки составили до 270 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре склада боеприпасов.

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма сообщил, что в результате активных наступательных действий подразделения группировки взяли под контроль населенный пункт Кондрашовка в Харьковской области.

"При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах Волчьего Яра, Подлимана, Купянска, Глущенково, Карповки, Гороховатки и Редкодуба", - сказал он.

"Ракетными войсками группировки нанесен удар управляемыми снарядами РСЗО "Торнадо-С" по пункту временной дислокации аэромобильной бригады ВСУ", - заявил Бигма.

По его словам, за сутки в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину "Козак", гаубицу L-119, 14 минометных расчетов, 12 автомобилей, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, три роботизированные платформы. Уничтожено 44 пункта управления беспилотниками ВСУ, две станции спутниковой связи Starlink и два полевых склада боеприпасов. Расчетами противовоздушной обороны уничтожены три украинских дрона самолетного типа.

По данным начальника пресс-центра группировки "Север" Ярослава Якимкина, за минувшие сутки подразделения группировки нанесли поражение четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах Запселья, Осоевки, Алексеевки, Рыжевки, Радянского, Юнаковки, Храповщины, Яблоновки и Садков.

"Потери вооруженных сил Украины составили свыше 200 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии, уничтожено три склада боеприпасов противника", - сказал Якимкин.

"Подразделения группировки войск нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады береговой обороны и бригады территориальной обороны в районах Степногорска, Каменского, Никольского, Новокаменки, Токмачки, Новоданиловки, Отрадокаменки, Павловки и Антоновки. Противник потерял свыше 80 военнослужащих и 14 автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, а также шесть складов боеприпасов и материальных средств", - сообщил в субботу начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян.