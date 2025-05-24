Открытое горение ликвидировано на складе в Ростовской области

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МЧС в субботу.

Как сказал представитель пресс-службы, открытое горение ликвидировано в 10:52 по московскому времени.

Сообщение о возгорании кровли складского помещения в городе Каменск-Шахтинский на площади 600 кв. метров поступило в 08:54 субботы. В 10:31 пожар был локализован. В тушении были задействованы 33 человека, 11 единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В экстренных службах "Интерфаксу" уточнили, что склад с одеждой принадлежит "Глории Джинс".