Над Калужской областью сбито 14 БПЛА

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Средства ПВО уничтожили в ночь на воскресенье 14 беспилотников над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша.

"Силами ПВО ночью 25 мая на территории региона были уничтожены 14 БПЛА. 2 БПЛА уничтожены на окраине Обнинска, 3 БПЛА на территории Сухиничского района, 5 БПЛА на территории Тарусского района, 1 БПЛА на территории Боровского района и 3 БПЛА на территории Малоярославецкого района", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, добавил он.

Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении пяти дронов над областью с 20:00 субботы до 00:00 воскресенья, Шапша уточнил, что под одному БПЛА сбили над Боровским, Жуковским и Козельским районном и два - над Тарусским.