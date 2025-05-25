Минобороны сообщило о нейтрализации с вечера субботы 95 дронов над регионами РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сбили и перехватили с 20:00 мск субботы до 00:00 воскресенья 95 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

По информации министерства, 30 дронов ВСУ нейтрализованы над Брянской областью, 20 - над Белгородской, 17 - над Курской, 16 - над Орловской.

Еще пять украинских беспилотников сбиты над Калужской областью, четыре - над Тульской, два - над Московским регионом, один - над Крымом, говорится в сообщении.