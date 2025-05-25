В России упрощают оформление билетов для инвалидов на поезда дальнего следования

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло постановление, упрощающее процедуру оформления билетов через кассу для инвалидов на специализированные места в поездах дальнего следования.

"Теперь инвалидам при покупке такого билета не нужно предъявлять бумажные документы, подтверждающие право на льготу (удостоверение инвалида, медицинские заключения). Достаточно показать документ, удостоверяющий личность, а также сообщить номер СНИЛС", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте кабмина.

После этого проверка необходимых сведений будет проведена автоматически через государственную информационную систему "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере".

Аналогичный порядок уже действует при покупке электронных билетов через сайт, напомнили в правительстве.

Согласно сообщению, решение распространить такой порядок на покупку билетов через кассу было поддержано общероссийской общественной организацией "Всероссийское общество инвалидов".