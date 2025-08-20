Поиск

В России только 4% отелей имеют специальные номера для инвалидов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В России не более 4% средств размещения имеют специализированные номера для инвалидов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные единого реестра классифицированных средств размещения.

"Всего в реестре сейчас 25991 средство размещения имеет статус действующего. Из них 1054 объекта (4%) оборудованы специализированными номерами для инвалидов. В том числе 86,3% таких объекта - это гостиницы (910), 6,5% (68 объектов) - санатории, столько же - базы отдыха. И 9 кемпингов. В 93,6% случаев это номера категории "стандарт"", - говорится в сообщении.

"Из общего числа объектов уровня 5* номерами для инвалидов оборудованы 24,4% гостиниц и 66,7% санаториев. Среди гостиниц 4* специализированные номера имеют 16% объектов, среди санаториев аналогичной звездности - 14,6%. Только 4,2% гостиниц и санаториев уровня 3* и ниже среди гостиниц готовы принимать инвалидов. Среди объектов без звезд таких и вовсе менее 2%. Такая ситуация усугубляет проблему высокой стоимости инклюзивных туров. У туристов с инвалидностью, которым нужны спецномера, выбор и так невелик. И в основном принимать их могут объекты более высокого уровня, а значит и более дорогие", - информирует АТОР.

Проблема в том, что далеко не все номера, которые технически соответствуют стандартам для маломобильных туристов, на практике действительно удобны в использовании, отметили в ассоциации. Сложности возникают и с креплениями дополнительных поручней в санузлах, и с расстановкой мебели. Кроме того, не хватает комнат с двумя кроватями - преимущественно во всех спецномерах установлена одна. Такие особенности осложняют размещение туристов из сборных групп.

АТОР
