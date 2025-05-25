Задержан подозреваемый в стрельбе у вокзала в воронежской Россоши

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в городе Россошь Воронежской области в минувшую пятницу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои коллеги в г. Россошь Воронежской области задержали подозреваемого в причинении огнестрельного ранения местному жителю. (...) Стрелявшим оказался ранее судимый местный житель 1986 г.р.", - написала она в своем телеграм-канале в воскресенье.

Волк отметила, что мужчина был задержан на одной из улиц Россоши и в настоящее время передан в следственные органы.

В свою очередь СУ СКР по региону сообщает, что по факту стрельбы у железнодорожного вокзала в Россоши было возбуждено дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц (ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого, в ближайшее время ему планируют предъявить обвинение.

Ранее сообщалось, что 23 мая неизвестный устроил стрельбу на улице Россоши и ранил одного мужчину, после чего скрылся с места преступления.