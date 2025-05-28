Тела пятерых несовершеннолетних обнаружены в Приангарье

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту убийства четырех несовершеннолетних возбуждено в Иркутской области, сообщает региональное следственное управление СКР в среду.

"Сегодня ночью в городе Байкальске Иркутской области произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте, и еще четверо были доставлены с различными травмами в медучреждение.

"Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара скончался", - говорится в сообщении.

Ведется расследование по факту убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц. На месте работают следователи и криминалисты во взаимодействии с сотрудниками полиции и экстренными службами.

Прокуратура региона сообщила, что прокурор области Андрей Ханько выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов.

Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейном благополучии и других федеральных законов.