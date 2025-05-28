Поиск

Тела пятерых несовершеннолетних обнаружены в Приангарье

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту убийства четырех несовершеннолетних возбуждено в Иркутской области, сообщает региональное следственное управление СКР в среду.

"Сегодня ночью в городе Байкальске Иркутской области произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте, и еще четверо были доставлены с различными травмами в медучреждение.

"Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара скончался", - говорится в сообщении.

Ведется расследование по факту убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц. На месте работают следователи и криминалисты во взаимодействии с сотрудниками полиции и экстренными службами.

Прокуратура региона сообщила, что прокурор области Андрей Ханько выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов.

Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейном благополучии и других федеральных законов.

Байкал Прокуратура Иркутск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

После атаки БПЛА в Зеленограде, предварительно, серьезных повреждений и пострадавших нет

В результате атаки дронов на Брянск повреждены окна в многоквартирном доме

Аэропорты Ярославля, Костромы, Иваново и Владимира временно закрыты

Аэропорты Ярославля, Костромы, Иваново и Владимира временно закрыты

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 10

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 28 мая снизилась на 12%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 28 мая снизилась на 12%

Средства ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву

В Московском зоопарке заявили о попытке отравить рысей и леопарда

В Московском зоопарке заявили о попытке отравить рысей и леопарда

Что произошло за день: вторник, 27 мая

Покупателей энергетиков онлайн или в автоматах обяжут подтверждать возраст в ГИС ЕБС

Покупателей энергетиков онлайн или в автоматах обяжут подтверждать возраст в ГИС ЕБС

Банк России отметил снижение ВВП в I квартале с исключением сезонности на фоне высокой базы

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6438 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });