СД "Инарктики" рекомендовал дивиденды за 2024 год в 10 рублей на акцию

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Инарктика", производителя атлантического лосося и форели, рекомендовал дивиденды за 2024 год в 10 рублей на акцию, сообщается в материалах компании.

При утверждении этой рекомендации акционерами общая сумма выплаты может составить 879 млн рублей, за весь 2024 год с учетом ранее выплаченных - 4,39 млрд рублей, или 50 рублей на акцию.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 7 июля 2025 года.

Годовое собрание акционеров назначено на 26 июня.

"Инарктика" выплачивает дивиденды на квартальной основе. По итогам первого квартала 2024 года компания выплатила 0,88 млрд рублей, или 10 рублей на акцию. Таким же был размер дивидендов и по итогам первого полугодия. За 9 месяцев дивиденды составили 20 рублей на акцию. Совокупные выплаты составили 4,3 млрд рублей, сообщалось в пресс-релизе по итогам работы в 2024 году.

Компания утвердила дивидендную политику в 2019 году. Целевой уровень выплат в ней не определен. Среди ограничений - соотношение чистого долга к EBITDA не выше 3,5х.

Впервые "Инарктика" выплатила дивиденды в 2020 году - 5 рублей на акцию (в сумме - 439,4 млн рублей) по итогам первого полугодия. Финальные дивиденды за 2020 год также составили 5 рублей на акцию. Дивиденды по итогам первого квартала 2021 года составили 4 рубля на акцию (351,5 млн рублей) и столько же - по итогам первого полугодия и девяти месяцев. Дивиденды по итогам 2021 года не объявлялись.

По итогам первого полугодия 2022 года были утверждены дивиденды в размере 15 рублей на акцию. За 9 месяцев дивиденды также составили 15 рублей на акцию. По итогам 2022 года выплат не было.

В 2023 году дивиденды были выплачены четыре раза. По итогам года они составили 10 рублей за акцию. С учетом поквартальных выплат (10 рублей за первый квартал, 16 рублей по итогам первого полугодия и 19 рублей по итогам 9 месяцев) их общий размер составили 55 рублей на акцию (4,83 млрд рублей).

Уставный капитал компании разделен на 87 млн 876 тыс. 649 акций номиналом 100 рублей каждая. Владельцами компании являются ООО "УК "Свиньин и партнеры" (24,99%), компания "ИГС Инвест" (принадлежит гендиректору "Инарктики" Илье Соснову, 17,24%, напрямую Соснов владеет 19,48%. В свободном обращении находится 21% акций.

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по разведению атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал выращивания рыбы на них оценивается в 60 тыс. тонн.

Как сообщалось, в 2024 году выручка ПАО "Инарктика" по МСФО выросла на 11%, до исторического максимума в 31,5 млрд рублей, чистая прибыль снизилась в два раза, до 7,8 млрд рублей. Во втором полугодии 2024 года чистая прибыль составила 9,2 млрд рублей, это на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и по сравнению с убытком в первом полугодии. Скорректированная EBITDA в 2024 году составила 12,5 млрд рублей, что на 3% ниже, чем в 2023 году.

В 2024 году компания реализовала 25,7 тыс. тонн рыбы, что на 9% меньше, чем в 2023 году (28,3 тысячи тонн).