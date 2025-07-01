Акционеры ПАО "Инарктика" утвердили дивиденды за 2024 г. в 10 руб. на акцию

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Инарктика", ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, на годовом собрании утвердили дивиденды за 2024 год в размере 10 рублей на акцию, сообщает компания.

Общая сумма выплаты - 879 млн рублей.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 7 июля 2025 года.

По итогам первого квартала 2024 года компания выплатила 10 рублей на акцию (0,88 млрд рублей). Таким же был размер дивидендов по итогам первого полугодия. За 9 месяцев дивиденды составили 20 рублей на акцию.

С учетом утвержденной на годовом собрании выплаты общий размер дивидендов составит 50 рублей на акцию (4,39 млрд рублей).

Компания утвердила дивидендную политику в 2019 году. Целевой уровень выплат в ней не определен. Среди ограничений - соотношение чистого долга к EBITDA не выше 3,5х.

Впервые "Инарктика" выплатила дивиденды в 2020 году - 5 рублей на акцию (в сумме - 439,4 млн рублей) по итогам первого полугодия.

В 2023 году дивиденды были выплачены четыре раза. Общая выплата составила 55 рублей на акцию (10 рублей за первый квартал, 16 рублей по итогам первого полугодия и 19 рублей по итогам 9 месяцев, 10 рублей по итогам года) . Общая сумма - 4,83 млрд рублей.

Уставный капитал компании разделен на 87 876 649 акций номиналом 100 рублей каждая.

Основными владельцами компании, по данным на конец 2023 года (более поздние точные данные пока не раскрыты) являлись ООО "УК "Свиньин и партнеры" (24,99%) и Максим Воробьев (23,53%). Компания "ИГС Инвест" (принадлежит экс-гендиректору "Инарктики" Илье Соснову) владела 17,24%.

С 1 июля генеральным директором компании назначен Сергей Лимаренко. Срок его полномочий рассчитан по 30 июня 2028 года. Соснов продолжает работу в должности советника.

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по разведению атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал выращивания рыбы на них оценивается в 60 тыс. тонн.

В 2024 году компания реализовала 25,7 тыс. тонн рыбы, что на 9% меньше, чем в 2023 году (28,3 тыс. тонн). Снижение связано с гибелью рыбы из-за аномально низких температур воды в Баренцевом и Норвежском морях в январе-марте 2024 года, высокой интенсивности инвазии вши и повреждения медузами.

Выручка компании по МСФО в 2024 году выросла на 11%, до исторического максимума в 31,5 млрд рублей, чистая прибыль снизилась в два раза, до 7,8 млрд рублей. Во втором полугодии 2024 года чистая прибыль составила 9,2 млрд рублей, это на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по сравнению с убытком в первом полугодии. Скорректированная EBITDA в 2024 году составила 12,5 млрд рублей, что на 3% ниже, чем в 2023 году.