Под российский контроль перешли села Владимировка и Беловоды в Сумской области

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Группировка войск "Север" взяла под контроль населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освобождены населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области", - говорится в сообщении ведомства.

По словам военных, подразделения группировки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Яблоновка, Алексеевка, Садки, Писаревка и Осоевка Сумской области.

"Потери ВСУ составили до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", - сообщили в Минобороны РФ.