Минобороны заявило, что под российский контроль перешло село Зеленое Поле в ДНР

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над селом Зеленое Поле в ДНР, заявили в Минобороны РФ в среду.

Населенный пункт освобожден "в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток", говорится в сообщении министерства обороны.

Как заявило военное ведомство, в течение суток группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах Комара, Новополя в ДНР, Гавриловки в Днепропетровской области и Гуляйполя Запорожской области.

"ВСУ потеряли более 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов", - сказали в министерстве обороны.