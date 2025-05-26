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"Росатом" предлагает Бразилии проекты малых АЭС и энергоблоков большой мощности

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" предлагает Бразилии проекты как малых АЭС, так и энергоблоки большой мощности, сообщила госкорпорация со ссылкой на выступление директора "Росатом Латинская Америка" Ивана Дыбова на форуме Nuclear Trade & Technology Exchange в Бразилии.

"Подчеркивая значимость атомных проектов для ответа на климатические вызовы и для развития территорий, мы готовы расширять взаимодействие и предлагаем Бразилии проекты как атомных электростанций малой мощности (АСММ), так и энергоблоков большой мощности для укрепления энергосистемы страны", - приводятся слова Дымова в сообщении.

Топ-менеджер также отметил, что сейчас "Росатом" обеспечивает 100% потребностей АЭС "Ангра" в обогащенном уране, насыщает бразильский рынок медицинских изотопов для диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Сотрудничество в атомной сфере обсуждалось на переговорах РФ в рамках "дипломатического марафона" с лидерами Египта, Бразилии, Монголии, европейских стран, говорил в начале мая гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Могу так сказать, что переговоры Владимира Владимировича Путина с Египтом, с Бразилией, с Монголией, с европейскими странами в этот раз были в большей степени переговорами по атомной тематике", - сообщал он.

Также недавно Лихачев заявлял журналистам, что Бразилия "отфиксировала плодотворное сотрудничество в сфере поставок урана" из РФ, кроме того, страна имеет планы по строительству новых "мощных" блоков. "Соответственно, начались переговоры и в этой сфере", - говорил он, также отметив, что страну интересуют и малые блоки - как наземные, так и плавучие. При этом, по его словам, корпуса для блоков могли бы производить бразильские предприятия.

Росатом Бразилия
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