Росатом в 2025 году продолжит подготовку к пуску энергоблоков в Бангладеш и Турции

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" в 2025 году продолжит работу по обеспечению готовности к вводу в эксплуатацию сразу нескольких энергоблоков - в Бангладеш и Турции, а также пуска исследовательского реактора в Боливии, говорится в отчете "Атомэнергопрома" за 2024 год.

Интерес заказчиков на энергетическом рынке смещается в сторону гибких решений как по объему генерации, так и объему финансирования. В 2025 году госкорпорация будет уделять особое внимание продвижению АЭС малой мощности. Планируется выйти на новые договоренности по проектам со странами Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, сообщила компания.

Помимо этого, "Росатом" ведет работу по выходу на новые рынки в сфере накопителей энергии. В проработке - проекты стратегического партнерства и поставки накопителей электроэнергии в страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, Нигерии, Индии, ЮАР.

По итогам 2024 г. десятилетний портфель зарубежных заказов "Росатома" составил $128,8 млрд, на весь жизненный цикл - $200,4 млрд.

В ближайшее время у ГК "Росатом" появятся еще несколько объектов за рубежом - как у ближайших соседей, так и в более дальних странах, говорил в мае гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в Совете Федерации.

Сотрудничество в атомной сфере было темой переговоров России в рамках "дипломатического марафона" с лидерами Египта, Бразилии, Монголии, европейских стран, говорил Лихачев в эфире телеканала "Россия-24" в мае. "Могу так сказать, что переговоры Владимира Владимировича Путина с Египтом, с Бразилией, с Монголией, с европейскими странами в этот раз были в большей степени переговорами по атомной тематике", - сообщал он.