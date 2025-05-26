Путин поручил проработать ограничение импорта упаковки тетрапак из Азии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Власти РФ проработают механизмы сдерживания импорта упаковки - аналогов тетрапака из стран Азии с учётом инструментария, который предоставляет Всемирная торговая организация (ВТО). Такое поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями российских деловых кругов.

С просьбой рассмотреть ограничения для импорта упаковки тетрапак из азиатских стран, в том числе Китая и Индии, выступил генеральный директор АО "Упаковочные системы" Александр Криволапов.

"Один из достаточно сложных вопросов для нас - это растущая конкуренция с импортными поставщиками, прежде всего из Азии. Ситуация здесь такая, что мы ведем очень интенсивную программу по импортозамещению сырья, работаем со всеми основными поставщиками, но процесс занимает время. И сейчас складывается ситуация, что сырье, которое используется импортное, пошлины на него регулярно повышаются, а импортная продукция, с которой мы конкурируем, - пошлины на нее остаются на достаточно низком уровне", - рассказал он.

По словам топ-менеджера, российские компании сейчас активно запускают новые мощности по производству упаковки для соков, детского питания и так далее, что позволит закрыть потребности внутреннего рынка "уже через пару лет". В условиях усиления конкуренции со стороны азиатского тетрапака есть риск, что запущенные предприятия будут не загружены, считает Криволапов.

Путин предложил Минэкономразвития РФ подумать над возможностью введения дополнительных ограничений на импорт этих товаров.

Руководитель ведомства Максим Решетников напомнил, что для РФ действуют обязательства в рамках ВТО, которые не позволяют устанавливать импортную пошлину на упаковку выше 5%, и в настоящий момент уже действует максимальный размер пошлины.

"Мы торгуем там с Китаем... Мы в ВТО, и они в ВТО, поэтому очень аккуратно к этому относимся. Будь это поставки из Европы, мы бы сейчас сразу пошлины из недружественных стран бы ввели, понятно, что там ВТО уже не работает в этой части. Но поскольку там азиатские страны, с которыми мы наращиваем торговлю, Владимир Владимирович, то нам там правила ВТО надо соблюдать", - пояснил он. В качестве альтернативы министр предложил провести антидемпинговое расследование в отношении поставок тетрапака в страну.

"В рамках ВТО есть более тонкие механизмы, которыми надо уметь пользоваться", - добавил Решетников.

"Ну вот, есть же тонкие механизмы. Я об этом и говорю. Вам нужно с ними поработать. Есть все механизмы там", - отреагировал Путин.

Он также отметил, что в целом участники ВТО склонны к манипулированию ее механизмами: "Мы здесь поработаем с вами... Они такие большие специалисты, все эти наши конкуренты, такие искусники и искусницы, они так манипулируют всеми этими процентами".