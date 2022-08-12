Лукашенко поручил до 2023 года импортозаместить производство упаковки для продуктов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил до конца 2022 года наладить в стране производство упаковки для продуктов питания, импорт которой попал под санкции. Об этом сообщает его пресс-служба.

"Чтобы этот упаковочный материал был произведен в Беларуси. Чтобы до конца года материал был. Химическая промышленность у нас суперразвитая, а мы не можем клеенку эту произвести", - потребовал он, когда осматривал "Минский молочный завод 1".

Ответственным за выполнение поручения назначен министр сельского хозяйства Иван Брыло, контролировать создание производства поручено вице-премьеру Леониду Зайцу.

Лукашенко заметил, что задачи по импортозамещению ставятся не первый год.

Некоторые виды упаковки, в частности, для молока, ранее Белоруссия импортировала. Но после введения западных санкций Минсельхоз сообщил, что в стране возник дефицит упаковки Tetra Pak для молочной продукции, и из-за этого в магазинах сократился ее ассортимент. По оценке ведомства, запасов этой упаковки в Белоруссии хватит еще на 3-6 месяцев. Производители стали выпускать молоко в пленке и ПЭТ-бутылках.