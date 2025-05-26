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Путин призвал закрыть иностранным компаниям лазейки для обхода производителей РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил о необходимости закрыть лазейки, которые позволяют иностранным компаниям обходить отечественные при поставках оборудования.

"Если есть лазейки, которые позволяют обойти российского национального производителя, надо их закрыть, даже если чуть-чуть подороже будет. Государство должно заплатить на первом этапе за становление национальной промышленности, отраслей. Естественно, на каком-то этапе должно все приходить в соответствии с рынком и так далее, но это не значит, что мы демпинг должны поощрять. Он, может, никогда не сравняется с тем, как демпингуются некоторые товары, которые на наш рынок приходят. Надо это учесть и вычистить", - сказал президент на встрече с представителями российских деловых кругов в ответ на просьбу гендиректора компании "Васта дискавери" Сергея Бачина о преференциях российским производителям канатных дорог.

Без таких мер, по словам президента, у России не будет своей продукции.

"На первых этапах становления точно совершенно надо поддержать производителя... Если этого недостаточно, надо усугубить эту поддержку, усилить ее", - подчеркнул глава государства.

Как отметил Бачин, действующие законодательные нормы не перекрывают иностранным производителям все возможности поставлять продукцию российским курортам, которые строятся с участием государства. "Там очень много и лазеек, и возможности покупать и серый импорт, и что-то другое", - сказал предприниматель.

Путин подчеркнул, что "лазейки легко закрываются, и это даже не будет противоречить нормам ВТО".

Владимир Путин
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