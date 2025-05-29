Шадаев допустил ограничение зарубежных облачных сервисов со зрелыми аналогами в РФ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Минцифры допускает возможность поэтапного ограничения доступа крупных российских компаний к ушедшим из России зарубежным облачным сервисам, у которых есть зрелые российские аналоги, заявил на TAdviser Summit глава министерства Максут Шадаев.

Он отметил, что на фоне сложной ситуации в макроэкономике и высокой ставки Банка России многие крупные заказчики сокращают IT-бюджеты, и ситуация в IT-отрасли "непростая".

В связи с этим Минцифры думает о дополнительных стимулах роста спроса на отечественные IT-решения, отметил министр.

"И в этой ситуации наш подход такой, что в крупных корпорациях можно подумать о поэтапном ограничении использования зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские аналоги. Для того, чтобы поддержать (отечественные IT-компании - ИФ), дать им возможность получить дополнительные заработки", - сказал Шадаев.

По его словам, российские компании, пользующиеся зарубежными решениями, ушедшими с российского рынка, испытывают сложности при их оплате, "многие компании используют для этого очень сложные механизмы".

"Де-факто это сервисы, которые, получается, мы берем из-под полы у зарубежных компаний, которые, в общем-то, прекратили свою работу. Да, безусловно, (есть - ИФ) конфликт привычки пользователя. Но если компании не ведут свою деятельность (в России - ИФ), если демонстративно ушли, странно, что мы продолжаем за эти сервисы платить", - заключил министр.

26 мая президент Владимир Путин на встрече с бизнесом предложил "душить" иностранные IT-компании, которые в свое время объявили об уходе с российского рынка и пытались "душить" Россию, хотя сейчас продолжают занимать на российском рынке свои ниши. Россиянам, которые сохранили пользовательские привычки, он посоветовал "от этих вредных привычек" избавиться.