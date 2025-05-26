Путин встретился с главой МИД Турции

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин принял в понедельник вечером в Кремле главу МИД Турции Хакана Фидана, который находится с визитом в Москве.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что основным визави на переговорах с Фиданом в Москве будет глава МИД РФ Сергей Лавров, и "на этих переговорах главной темой будет обсуждение двусторонних отношений". "Разумеется, обмен мнениями по украинскому сюжету тоже будет обязательным", - сказал Песков.

По сообщению турецких СМИ, в понедельник днем Фидан уже встретился с помощником президента России Владимиром Мединским, который возглавлял делегацию РФ на первых за три года прямых российско-украинских переговорах, состоявшихся в Стамбуле.