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В Турции заявили, что Анкара готова продолжить играть роль посредника в урегулировании на Украине

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Хакан Фидан во время встреч в Москве с российскими представителями подчеркнул, что Анкара готова продолжить играть роль посредника в урегулировании украинского конфликта, сообщила турецкая газета Hürriyet.

"Турция предложила выступить в качестве честного посредника между Россией и Украиной", - сообщает издание со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонных разговорах с лидерами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским, который был в Анкаре в середине мая, подтвердил готовность Анкары внести свой вклад в дело мира и стабильности в регионе.

Фидана принял Путин. Hürriyet, ссылаясь на дипломатические источники, пишет, что на встрече "обсуждались недавние инициативы, направленные на урегулирование кризиса между Украиной и Россией, а также развитие событий после мирных переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая".

Стороны также коснулись "всех аспектов двусторонних отношений", региональных и глобальных проблем, в частности, ситуации на Ближнем Востоке.

Фидан в ходе визита в Москву встретился с помощником главы российского государства Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым намечены на вторник.

Турция Владимир Путин Украина Хакан Фидан
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