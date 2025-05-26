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Новак заявил, что снижение "потолка" цен для нефти РФ не повлияет на динамику экспорта

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Снижение "потолка" цены для российской нефти, который позволяет странам ЕС и G7 участвовать в её перевозке, не повлияет на динамику экспорта этого энергоносителя, уверен вице-премьер РФ Александр Новак.

"Следует посмотреть на статистику, когда ввели предыдущие потолки, и на динамику экспорта - не изменилась", - сказал он журналистам в кулуарах Кавказского инвестиционного форума (КИФ).

Как констатировало Международное энергетическое агентство (МЭА) в майском отчете, "стоимость фрахта для российского экспорта снизилась, поскольку цены на нефть опустились ниже отметки в $60 за баррель (ценовой потолок, установленный странами G7, выше которого запрещается предоставлять услуги по перевозке, страхованию и т.д. - ИФ) для основных потоков российской нефти, что побудило экспортеров начать фрахтовать обычные суда и использовать услуги по доставке и страхованию, соответствующие санкциям".

Несмотря на периоды цен выше $60 за баррель, в среднем на нефть марки Urals в балтийских портах они составляли $58,5 за баррель с 1 января и постоянно были ниже $50 долларов за баррель с 30 апреля. Средневзвешенная скидка цен на российскую нефть к North Sea Dated в апреле составила $12,06 за баррель, отмечает МЭА.

В ЕС обсуждают снижение потолка (Price cap) на нефть РФ ниже $60 за баррель.


Александр Новак нефть
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