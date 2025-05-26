Поиск

Более 50 соглашений почти на 180 млрд рублей подписаны на Кавказском инвестиционном форуме

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Соглашения на 176 млрд руб. подписаны в рамках проходящего в Минеральных Водах Кавказского инвестиционного форума, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Форум растет, растут и результаты инвестиционного форума. В этом году, уже на сегодня, заключено 51 соглашение на общую сумму 176 млрд руб. Если сравнивать с прошлым годом, то тогда было заключено соглашений примерно на 100 млрд руб.", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Он подчеркнул, что в этом году в форуме принимают участие около 4 тыс. человек. Растет интерес к площадке со стороны инвесторов.

"Между регионами и компаниями находятся общие точки соприкосновения практически по всем направлениям, и в области туризма, строительства жилья, строительства инфраструктуры, развития промышленности, логистических комплексов, растениеводства", - добавил Новак.

Он подчеркнул, что более 10 лет реализуется государственная программа развития СКФО, в рамках которой выделяются средства на строительство инженерной, социальной инфраструктуры. В регионах Кавказа реализуются прорывные проекты.

"Мы стараемся помогать в реализации каждого проекта. Для этого существует целый набор мер поддержки. Во-первых, специальные институты развития работают, например, государственная компания "Кавказ РФ", которая призвана обеспечивать развитие экономики Северного Кавказа и поддержку в реализации инвестиционных проектов", - сказал Новак.

При ее содействии и за счет средств федерального бюджета развивается инфраструктура горных кластеров. По словам Новака, в СКФО возводятся пять крупных туристических кластеров.

"Есть у нас также отдельные налоговые инструменты поддержки для виноградарства, овцеводства. Мы используем инструменты Государственной корпорации развития малого и среднего предпринимательства. Наши крупнейшие банки увеличили кредитование инвестиционных проектов. И это тоже положительный фактор. Это означает увеличение доверия, возвратность инвестиций, обеспечение спроса", - отметил вице-премьер.

Вместе с тем, реализация потенциала регионов СКФО требует развития инфраструктуры, подчеркнул вице-премьер.

"Под реализацию новых проектов нужно развивать энергетику, и коммунальное хозяйство, водоснабжение. Поэтому мы будем особое внимание уделять реализации этих задач", - подытожил он.

Александр Новак СКФО Минеральные Воды Северный Кавказ КИФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко и Путин обсудили по телефону двусторонние отношения и международную обстановку

Несколько человек пострадали в Ливерпуле из-за наезда автомобиля на пешеходов

Несколько человек пострадали в Ливерпуле из-за наезда автомобиля на пешеходов

Спецпосланник президента США Уиткофф заявил, что соглашение о перемирии в Газе готово

Спецпосланник президента США Уиткофф заявил, что соглашение о перемирии в Газе готово

Что произошло за день: понедельник, 26 мая

На саммите НАТО могут принять требование для стран альянса тратить на оборону 5% ВВП

Еврокомиссия может оштрафовать Shein за практики, нарушающие права потребителей

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Песков назвал опасным решение стран Европы снять ограничения на дальность поставляемого Киеву оружия

Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов поставляемого Киеву оружия

Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов поставляемого Киеву оружия

Суд оправдал экс-канцлера Австрии Курца по делу о даче ложных показаний

Суд оправдал экс-канцлера Австрии Курца по делу о даче ложных показаний
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6427 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });