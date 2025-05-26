Более 50 соглашений почти на 180 млрд рублей подписаны на Кавказском инвестиционном форуме

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Соглашения на 176 млрд руб. подписаны в рамках проходящего в Минеральных Водах Кавказского инвестиционного форума, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Форум растет, растут и результаты инвестиционного форума. В этом году, уже на сегодня, заключено 51 соглашение на общую сумму 176 млрд руб. Если сравнивать с прошлым годом, то тогда было заключено соглашений примерно на 100 млрд руб.", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Он подчеркнул, что в этом году в форуме принимают участие около 4 тыс. человек. Растет интерес к площадке со стороны инвесторов.

"Между регионами и компаниями находятся общие точки соприкосновения практически по всем направлениям, и в области туризма, строительства жилья, строительства инфраструктуры, развития промышленности, логистических комплексов, растениеводства", - добавил Новак.

Он подчеркнул, что более 10 лет реализуется государственная программа развития СКФО, в рамках которой выделяются средства на строительство инженерной, социальной инфраструктуры. В регионах Кавказа реализуются прорывные проекты.

"Мы стараемся помогать в реализации каждого проекта. Для этого существует целый набор мер поддержки. Во-первых, специальные институты развития работают, например, государственная компания "Кавказ РФ", которая призвана обеспечивать развитие экономики Северного Кавказа и поддержку в реализации инвестиционных проектов", - сказал Новак.

При ее содействии и за счет средств федерального бюджета развивается инфраструктура горных кластеров. По словам Новака, в СКФО возводятся пять крупных туристических кластеров.

"Есть у нас также отдельные налоговые инструменты поддержки для виноградарства, овцеводства. Мы используем инструменты Государственной корпорации развития малого и среднего предпринимательства. Наши крупнейшие банки увеличили кредитование инвестиционных проектов. И это тоже положительный фактор. Это означает увеличение доверия, возвратность инвестиций, обеспечение спроса", - отметил вице-премьер.

Вместе с тем, реализация потенциала регионов СКФО требует развития инфраструктуры, подчеркнул вице-премьер.

"Под реализацию новых проектов нужно развивать энергетику, и коммунальное хозяйство, водоснабжение. Поэтому мы будем особое внимание уделять реализации этих задач", - подытожил он.