Поиск

Южная Осетия и РФ разрабатывают программу социально-экономического развития до 2030 г.

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Южной Осетии Алан Гаглоев сообщил о скором завершении текущей государственной программы на 2022-2025 годы, которая ориентирована на реальный сектор экономики и цифровизацию.

На брифинге по итогам межправительственной комиссии на "полях" Кавказского инвестиционного форума в Минводах Гаглоев обозначил основные приоритеты новой программы, в числе которых развитие реального сектора экономики, техническая и технологическая модернизация, цифровизация государственного управления и улучшение качества жизни населения.

"Сегодня на стенде Республики Южная Осетия представлена готовая продукция проектов, которые уже реализованы за короткое время, это продукция нескольких новых предприятий", - сказал Гаглоев.

Он выразил уверенность в перспективах дальнейшего взаимодействия с Российской Федерацией, заявив, что "будущее российско-южноосетинских отношений видится устойчивым и наполненным новыми перспективами".

Глава республики назвал ключевые сферы, где уже сегодня открываются возможности для углубления партнерства: развитие промышленности, сельского хозяйства, туризма, цифровой инфраструктуры, а также малого и среднего бизнеса.

Зампредседателя правительства России Александр Новак в свою очередь отметил, что очередное заседание межправкомиссии подтвердило успешное развитие и задало новые амбициозные цели.

Он подчеркнул, что в ходе заседания был обсужден широкий спектр вопросов, а ключевым итогом стал успешный финал реализации Государственной программы по оказанию содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на период 2022-2025 годов.

"Все задачи выполнены", - заявил вице-премьер.

Новак сообщил, что рост валового внутреннего продукта Южной Осетии составил 32,5% по итогам прошлого года относительно начала реализации программы. Он также отметил рост заработных плат в республике, с выравниванием уровня выплат до показателей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) при поддержке РФ.

"Объем инвестиций вырос на 28,5%, полностью завершена интеграция таможенных органов, что создает возможности для нормальной работы таможенных органов и обеспечения товарооборота между нашими странами", - сказал Новак.

Значительное внимание, по его словам, было уделено новой государственной программе социально-экономического развития до 2030 года.

"Договорились о том, что до конца этого года будут выработаны программа и основные подходы, источники финансирования на период до 2030 года", - сообщил Новак, отметив, что в программу будут заложены новые показатели и цели по росту экономики республики, созданию новых рабочих мест, росту доходов на душу населения и по объёмам инвестиций.

Также в ходе заседания обсуждались вопросы роста торгового оборота между странами, устранения барьеров для работы бизнеса, развития энергетической инфраструктуры и другие аспекты социального развития, включая обеспечение пенсий, уточнил он.

"Южная Осетия является нашим стратегическим партнёром, дружественной страной", - подчеркнул Новак.

РФ Южная Осетия Александр Новак Алан Гаглоев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 26 мая

Льготные автокредиты в РФ распространили на семьи с двумя детьми

В Кремле увязали с итогами переговоров вопрос продолжения массовых обменов с Украиной

Путин призвал зеркально отвечать иностранным компаниям, которые мешают развиваться российским

Путин призвал зеркально отвечать иностранным компаниям, которые мешают развиваться российским

В Думу внесли законопроект о праве студентов преподавать в школах

Решение суда о приостановлении запрета деятельности "Талибана" вступило в силу

Решение суда о приостановлении запрета деятельности "Талибана" вступило в силу

Путин прогнозирует увеличение использования отечественного ПО в экономике

Песков назвал опасным решение стран Европы снять ограничения на дальность поставляемого Киеву оружия

Собянин сообщил о еще четырех сбитых беспилотниках

Магазин "Фаланстер" оштрафован за участие в деятельности нежелательной организации

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6427 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });