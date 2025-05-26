Южная Осетия и РФ разрабатывают программу социально-экономического развития до 2030 г.

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Южной Осетии Алан Гаглоев сообщил о скором завершении текущей государственной программы на 2022-2025 годы, которая ориентирована на реальный сектор экономики и цифровизацию.

На брифинге по итогам межправительственной комиссии на "полях" Кавказского инвестиционного форума в Минводах Гаглоев обозначил основные приоритеты новой программы, в числе которых развитие реального сектора экономики, техническая и технологическая модернизация, цифровизация государственного управления и улучшение качества жизни населения.

"Сегодня на стенде Республики Южная Осетия представлена готовая продукция проектов, которые уже реализованы за короткое время, это продукция нескольких новых предприятий", - сказал Гаглоев.

Он выразил уверенность в перспективах дальнейшего взаимодействия с Российской Федерацией, заявив, что "будущее российско-южноосетинских отношений видится устойчивым и наполненным новыми перспективами".

Глава республики назвал ключевые сферы, где уже сегодня открываются возможности для углубления партнерства: развитие промышленности, сельского хозяйства, туризма, цифровой инфраструктуры, а также малого и среднего бизнеса.

Зампредседателя правительства России Александр Новак в свою очередь отметил, что очередное заседание межправкомиссии подтвердило успешное развитие и задало новые амбициозные цели.

Он подчеркнул, что в ходе заседания был обсужден широкий спектр вопросов, а ключевым итогом стал успешный финал реализации Государственной программы по оказанию содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на период 2022-2025 годов.

"Все задачи выполнены", - заявил вице-премьер.

Новак сообщил, что рост валового внутреннего продукта Южной Осетии составил 32,5% по итогам прошлого года относительно начала реализации программы. Он также отметил рост заработных плат в республике, с выравниванием уровня выплат до показателей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) при поддержке РФ.

"Объем инвестиций вырос на 28,5%, полностью завершена интеграция таможенных органов, что создает возможности для нормальной работы таможенных органов и обеспечения товарооборота между нашими странами", - сказал Новак.

Значительное внимание, по его словам, было уделено новой государственной программе социально-экономического развития до 2030 года.

"Договорились о том, что до конца этого года будут выработаны программа и основные подходы, источники финансирования на период до 2030 года", - сообщил Новак, отметив, что в программу будут заложены новые показатели и цели по росту экономики республики, созданию новых рабочих мест, росту доходов на душу населения и по объёмам инвестиций.

Также в ходе заседания обсуждались вопросы роста торгового оборота между странами, устранения барьеров для работы бизнеса, развития энергетической инфраструктуры и другие аспекты социального развития, включая обеспечение пенсий, уточнил он.

"Южная Осетия является нашим стратегическим партнёром, дружественной страной", - подчеркнул Новак.