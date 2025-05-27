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Приостановлена работа аэропортов Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Ограничения на прилет и вылет гражданских воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова, сообщила Росавиация.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропортах: Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG); Саратов (Гагарин; UWSG); Тамбов (Донское; UUOT)", - говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

Ранее в ночь на 27 мая Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Жуковский" и "Грабцево" (Калуга).

Нижний Новгород Росавиация Саратов Тамбов
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