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Калужский аэропорт вновь временно закрыт

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Ограничения на прилет и вылет гражданских воздушных судов введены в понедельник в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево), - говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

Как сообщалось, ограничения на полеты в калужском аэропорту также вводились в понедельник утром и потом были сняты.

Росавиация Калуга
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