Крупный лесной пожар в районе федеральной трассы ликвидировали в Забайкалье

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Лесной пожар, который действовал в Забайкальском крае почти полтора месяца и ограничивал видимость на федеральной трассе "Амур", удалось ликвидировать, сообщает минприроды региона.

"В Карымском лесничестве ликвидировали крупный лесной пожар в авиазоне. Пожар действовал с 15 апреля, из-за стихии перекрывался проезд по федеральной трассе Р297 "Амур". Площадь этого крупного лесного пожара составляла 100 тыс. гектаров", - говорится в сообщении.

Борьбу с огнем вели 182 сотрудника авиационно-пожарной службы, используя 10 единиц техники. Пожар ликвидировали с применением технологии встречного отжига.

Как сообщалось, при сильном задымлении движение по автодороге "Амур" ограничивалось на отдельных участках.

С 7 апреля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, 23 апреля было принято решение установить режим ЧС федерального уровня.