В Забайкалье площадь лесных пожаров превысила 1 млн га

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Забайкальском крае сейчас действует 61 лесной пожар на площади более чем 1,026 млн га, с начала года в регионе выявили почти сотню нарушителей противопожарного режима, против них возбуждено шесть уголовных дел, сообщила пресс-служба МЧС.

Повышение эффективности реагирования на природные пожары в Забайкальском крае и Бурятии обсуждалось 2 июня на заседании правкомиссии под руководством главы МЧС Александра Куренкова.

По данным МЧС, в Забайкалье из 61 действующего пожара 15 локализованы на площади 314,4 тысячи га. Рядом с населенными пунктами действуют 13 пожаров на более чем 223 тысячах га.

"В регионе установлено вознаграждение за информацию о поджигателях. Всего с начала года выявлено 99 виновников, в их числе 41 несовершеннолетний; возбуждено шесть уголовных дел", - говорится в сообщении.

По словам Куренкова, ситуацию в регионе осложняют минимальные осадки и сильный ветер до 20 км/ч.

В Бурятии горят 16 пожаров на 116 тысячах га. Рядом с населенными пунктами действуют два очага лесных пожаров на более чем 12 тысячах га.

"В этом году установлены шесть виновников лесных пожаров и 34 поджигателя сухостоя, возбуждено семь уголовных дел. Органами надзорной деятельности проведены внеплановые поверки в отношении всех 262 населенных пунктов, подверженных переходу лесных и других ландшафтных пожаров - выявлено 486 нарушений требований пожарной безопасности, к административной ответственности привлечены 90 должностных и юридических лиц", - добавили в министерстве.

По прогнозам синоптиков, в первой половине лета на территории Забайкалья и Бурятии уровень пожарной опасности останется высоким.

"В июле в перечень регионов с высоким пожарным риском добавятся Якутия, север и центральная часть Хабаровская края и Камчатки. Небольшое количество осадков осложнит ситуацию", - подчеркнули в ведомстве.

С 7 апреля в Забайкалье действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, 23 апреля было принято решение установить режим ЧС федерального уровня.