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В Думу в июне внесут поправки об электронной фиксации отсутствия полиса ОСАГО

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы готовятся внести в парламент в июне законопроект об электронной фиксации отсутствия полисов ОСАГО, сообщил на конференции Всероссийского союза страховщиков (ВСС) глава комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, "депутаты активно работают по этой теме с ВСС". Он высказал предположение, что норма о фиксации автовладельцев без полисов ОСАГО дорожными камерами начнет действовать уже со второго полугодия текущего года.

Также депутаты сейчас обсуждают возможность принятия поправок в закон об ОСАГО, которые улучшат порядок получения выплат в ОСАГО в натуральном виде, то есть посредством ремонта автомобиля. Аксаков уточнил, что в определенных случаях автовладелец сможет получить доплату после произведения ремонта от страховщика ОСАГО (имеется в виду расчет по износу автомобиля - ИФ).

Также Аксаков сообщил, что ведутся обсуждения законодателями "о возможности для страховщиков софинансирования по аналогии с вложениями через пенсионные фонды - в размере 36 тысяч рублей". Государство доплачивает потребителям, если они инвестируют в финансовые инструменты, то же самое предлагается осуществлять через страховые компании.

Помимо упомянутых инициатив Аксаков отметил работу над реформированием системы обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами в части изменения сроков действия полисов. Также депутаты обсуждают возможность расширения стимулов для страхования рисков чрезвычайных ситуаций. "Мы хотели бы подумать, как законодательно подтолкнуть к страхованию рисков ЧС для обеспечения лучшей защиты клиентов", - сказал Аксаков.

Анатолий Аксаков ВСС ОСАГО Госдума
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