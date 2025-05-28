Проект по выявлению камерами в потоке водителей без ОСАГО запустят 1 ноября

По мнению президента ВСС Уфимцева, пилотная фаза проекта будет пропущена

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Проект выявления с помощью дорожных камер в дорожном потоке водителей без действующих полисов ОСАГО должен быть запущен 1 ноября 2025 года, согласно соответствующему поручению президента Владимира Путина, сообщил журналистам президент Российского союза автостраховщиков, президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Он обратил внимание на тот факт, что, "судя по всему, пилотная фаза проекта будет пропущена, система заработает в полном объеме".

"Это будет означать, что водителей без действующих полисов ОСАГО предполагается не просто уведомлять о факте нарушения закона об ОСАГО и необходимости исправить это нарушение, но будут таким водителям выписываться соответствующие штрафы", - сказал он.

Говоря о дате введения новой системы, президент РСА сослался на поручение президента, в котором установлен срок подготовки проекта - до конца третьего квартала 2025 года. В поручении указано, что его исполнение должны обеспечить ГИБДД и Банк России.

В связи с тем, что, судя по всему, система заработает сразу в полном масштабе, "для реализации потребуется в короткий срок принять поправки в КОАП (Кодекс административных правонарушений - ИФ), в части конкретизации по применению штрафных санкций к нарушителям".

"В сложившейся ситуации с 1 ноября нужны в КОАП действующие положения, чтобы четко было понятно - штраф применяется один раз и налагается на собственника транспортного средства", - сказал Уфимцев.

Ранее глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков анонсировал начало работы над необходимыми изменениями в закон для запуска системы выявления водителей в дорожном потоке без полисов ОСАГО с помощью камер слежения в июне 2025 года. Принятия этих поправок Аксаков ожидает во втором полугодии.

Уфимцев напомнил журналистам, что более поздние сроки предполагаемого введения проекта были связаны с технической неготовностью IT-системы ГИБДД для реализации такого проекта.

"В отзыве на предложение о запуске проекта выявления дорожными картами водителей без полиса ОСАГО указывалось, что ведомство будет технически готово к его реализации к концу 2026 года", - отметил Уфимцев.

По его словам, ведомство "не хотело выделять данный проект в отдельный и планировало решать задачу в рамках построения своей общей, более масштабной IT-системы, предназначенной для решения глобальных задач. "Мы же просили ГИБДД сделать отдельные доработки для целей ОСАГО для запуска проекта для выявления дорожными камерами водителей без полисов ОСАГО", - заявил он.

"На наш взгляд, у нас и у НСИС как IT-оператора системы АИС ОСАГО все готово для запуска проекта в полном объеме", - заключил Уфимцев.

Соответствующий проект обсуждается на первый год. Принципиальные договоренности о необходимости его реализации на всей территории России были достигнуты, но ранее предполагалось, что он будет разделен на две фазы. На первом этапе предполагалось извещать через портал "Госуслуги" водителей, наличие действующих полисов ОСАГО у которых не подтверждалось в рамках контроля дорожными камерами.

Только на следующем этапе предполагалось, что водители начнут получать не только уведомления, но им будут выписываться штрафы за отсутствие полисов ОСАГО. Сейчас штраф за отсутствие полиса ОСАГО составляет 800 рублей и при повторных нарушениях он может увеличиться до 5 тысяч рублей для физических лиц.