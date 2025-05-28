Нехватка гостиниц в России названа препятствием для развития въездного и внутреннего туризма

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Недостаток гостиниц в России назван препятствием для развития и внешнего, и внутреннего туризма.

Дефицит объектов размещения в регионах назвали острой проблемой в отрасли внутреннего туризма ученые Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ). В этот же день директор по развитию въездного туризма туроператора "Интурист" Вера Гончаренко сказала журналистам, что ускорению роста зарубежного турпотока мешает дефицит отелей и железнодорожных билетов, а также сложности с оформлением сим-карт для иностранцев.

Исследование НИУ МГСУ

"Основная и самая острая проблема на сегодняшний день - это нехватка современных объектов размещения практически во всех популярных зонах отдыха, а также дорожных, инженерных и коммунальных сетей, что замедляет строительство новых туристических комплексов", - выяснили ученые университета, изучив турпотенциал регионов России.

Они провели анализ состояния туристических зон на основе разработанной ими методологии, уточнил доцент кафедры экономики и управления в строительстве НИУ МГСУ Вадим Канхва.

"Мы выделили зоны, где экономически целесообразно строить новые объекты размещения, рассчитали косвенный социально-экономический эффект на региональном и федеральном уровнях: увеличение туристического потока, создание рабочих мест, рост налоговых отчислений", - подчеркнул Канхва.

Так, в Киржаче Владимирской области отметили дефицит туристических объектов: гостиниц, гостевых домов и так далее, хотя туристические ресурсы у региона есть. Там же отсутствуют дорожные, инженерные и коммунальные сети для строительства новых объектов.

"Коэффициент обеспеченности размещением низкий, при этом износ существующего гостиничного фонда - высокий. Уже сейчас для покрытия возросшего внутреннего турпотока требуется порядка 5 тысяч новых мест размещения (около 43 тысяч кв.м гостиничной недвижимости) сверх имеющегося фонда, что позволит вдвое увеличить объем туристов", - подчеркнула старший преподаватель кафедры экономики и управления в строительстве НИУ МГСУ Анна Судакова.

Такую же нехватку номеров и инфраструктуры обнаружили в Дагестане, а именно, в Махачкале, Избербаше и Дербенте.

Аналитики добавили, что в Краснодарском крае к 2035 году могут ввести 189 тысяч новых мест размещения. Инфраструктурные вложения оценивают в 696 млрд рублей, прирост валовой добавленной стоимости - в 161 млрд рублей. В Москве может быть построено 122 тысячи новых мест, а в Петербурге - 35 тысяч. По предварительным данным, объем вложений в Москве достигнет 187 млрд рублей, при этом прирост бюджетных поступлений составит 121 млрд рублей. В Санкт-Петербурге объем инвестиций составит 84 млрд рублей, а прирост в бюджет - 50 млрд рублей.

Данные туроператора "Интурист"

"Иностранным туристам приходится конкурировать за отели с российскими. Большинство внутренних туристов выбирают отели попроще, и для достаточно обеспеченных групп и индивидуальных туристов нет проблем найти размещение как в Москве, так и Санкт-Петербурге. Но если говорим про массовый бюджетный туризм из стран Юго-Восточной Азии, а такой есть и в Таиланде, и во Вьетнаме, это действительно сложно, потому что мы здесь конкурируем с внутренним туризмом. И цены из-за большого спроса совершенно не низкие", - сказала директор по развитию въездного туризма туроператора "Интурист" Вера Гончаренко.

По ее данным, туристы из региона выбирают, как правило, отели категории 4 звезды. Доля запросов на премиальные отели со стороны гостей Юго-Восточной Азии составляет около 10%.

Еще одна большая проблема при организации поездок иностранцев по России - покупка железнодорожных билетов, в том числе, между Москвой и Петербургом. Как пояснила Гончаренко, после введения электронных виз, которые оформляются для иностранных туристов за четверо суток, туроператоры получили возможность продавать туры в Россию до последнего момента. Но за несколько дней до заезда очень сложно купить билеты на нужные даты и время по адекватным ценам.

"Сейчас внутренняя перевозка - это действительно большая проблема. Самолеты нечасто выбирают, в основном, "Сапсаны", а с ними беда. Забронировать внутреннюю перевозку очень сложно. С Emirates Airlines мы обсуждали возможную коллаборацию с S7: чтобы у туристов уже были включены внутренние перелеты и можно было бы закрыть вопрос хотя бы с некоторыми странами, которые активно летают рейсами арабского перевозчика", - сказала Гончаренко.

Представитель "Интуриста" назвала проблемой для иностранных туристов и изменение правил оформления сим-карт, которые вступили в силу 1 марта.

"Одна из проблем, с которыми мы столкнулись с 1 марта 2025 года, это невозможность оформить сим-карту. У всех есть роуминг, но роуминг не всегда работает. Конечно, туристическая сим-карта была спасением. Пока мы не нашли возможность, как сейчас оформлять сим-карты для наших туристов. Очень усложнена процедура, теперь нужен СНИЛС, регистрация через Госуслуги, что делает получение сим-карты для туриста абсолютно невозможным, если ты не трудовой мигрант", - сообщила Гончаренко.

Среди других сложностей для поездок туристов из Юго-Восточной Азии в Россию туроператоры называют необходимость пользоваться наличными после ухода международных платежных систем и недостаток англоязычной навигации в городах. Зарубежные туроператоры отметили, что на текущий момент оптимальным вариантом для решения проблемы платежей в России остается наличный расчет, что требует дополнительной подготовки.

Встреча с представителями ведущих туроператоров Вьетнама, Малайзии, Таиланда и Индонезии состоялась в Петербурге в рамках ознакомительного тура, организованного "Интуристом" совместно с аэропортом "Пулково" для продвижения России и Петербурга как туристического направления в странах Юго-Восточной Азии. Как сообщалось, туроператоры ждут роста иностранного турпотока в Петербург на 80% по итогам года. Поток туристов из Юго-Восточной Азии может вырасти на 150%.