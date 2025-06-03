Комитет Совфеда по бюджету и финрынкам поддержал закон о легализации гостевых домов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Комитет Совета Федерации по бюджету и финрынкам поддержал принятый ранее Госдумой закон № 409713-8 "О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов". Документ будет рассмотрен на заседании Совета Федерации 3 июня.

"Законопроект закрепляет механизм правового регулирования гостевых домов. Эксперимент начнется с 1 сентября. Первоначально эксперимент предполагал три региона, но перечень субъектов был расширен на 17 субъектов", - сказал первый заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков, представляя проект.

Подзаконные акты в высокой степени готовности, сразу по принятию они будут внесены в правительство. В случае признания эксперимента удачным его могут расширить на другие регионы.

Госдума приняла законопроект 27 мая во втором и третьем чтениях.

Закон предполагает проведение с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года эксперимента по легализации гостевых домов. Он будет проводиться на территориях Республики Алтай, Дагестана, Крыма, Алтайского края, Краснодарского края, Приморского края, Ставропольского края, Архангельской области, Владимирской области, Ивановской области, Иркутской области, Калининградской области, Кемеровской области - Кузбасса, Ленинградской области, Ростовской области, Херсонской области, города федерального значения Севастополя, а также в федеральной территории Сириус.

Гостевые дома в этих регионах должны будут войти в специальный реестр - единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей и получить уникальный номер.

Закон вводит понятие гостевого дома. Для присвоения индивидуальному жилому дому типа средства размещения "гостевой дом" такой дом должен соответствовать определенным требованиям.

Сейчас действует запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории.